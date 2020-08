Xiaomi – Le Redmi Note 8 Pro (re)commence à recevoir la MIUI 12 basée sur Android 10

Plusieurs modèles de l’irréductible Xiaomi Redmi Note 8 ont commencé à recevoir une version stable de la MIUI 12. Il s’agit essentiellement des modèles indiens, en attendant son arrivée sur le restant des modèles russes et européens, un peu moins fréquents en Algérie.

Comme c’est le cas pour quasiment tous ses smartphones, Xiaomi a commencé à déployer la MIUI 12 tout d’abord ses modèles chinois du Redmi Note 8 Pro (CN Version) sans services Google. Un déploiement qui a été retardé de plusieurs mois à cause de la pandémie, avant de reprendre début août 2020. Ainsi, ça a été au tour des modèles globaux (Global Version) et indonésiens de recevoir les builds V12.0.2.0.QGGMIXM et V12.0.1.0.QGGIDXM, respectivement.

Le Redmi Note 8 Pro

Concernant les modèles indiens, ils ont d’abord été (pour certains) concernés par la build V12.0.0.3.QGGINXM qui a très vite été retirée à cause de nombreux bugs logiciels. À l’heure qu’il est, ces derniers ont commencé à recevoir la V12.0.1.0.QGGINXM, beaucoup plus stable.

Il est à noter que toutes les builds citées ci-dessus sont basées sur Android 10, et qu’elles sont installables via la page « mise à jour » du téléphone ou via pc en utilisant Fastboot ROM (déconseillé).