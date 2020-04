Facebook – Un gros changement arrive sur l’application mobile

Facebook, le premier réseau social dans le monde, a commencé à distribuer une nouvelle mise à jour de l’application pour mobile, qui apporte un gros changement ergonomique qui ne peut que ravir les utilisateurs.

Il s’agit une refonte de la page d’accueil de l’application, qui apporte une nouvelle barre en dessous de l’interface où sont désormais affichés les boutons ‘Accueil’, ‘Amis’, ‘Profil’ et ‘notifications’. Des boutons qui étaient auparavant disposés en haut de l’écran, soit un peu difficiles à atteindre sur les grands téléphones.

Ce changement semble aller dans le sens d’Android 10 et de la OneUI de Samsung, qui font en sort à rapprocher toutes les fonctionnalités fréquemment utilisées du bas de l’écran, afin de faciliter leur utilisation avec une seule main.

Néanmoins, on aura remarqué que les boutons recherche et messages restent toujours en haut de l’interface, ce qui est logique vu que le premier est rarement utilisé et le second ne fait qu’ouvrir une autre application dédiée (Messenger).

Malheureusement, cette mise à jour semble encore entrain d’être testée (à grande échelle), il faudra donc patienter quelque temps avant de la voir débarquer sur nos smartphones, surtout si on ne fait pas partie des ‘élues’ qui l’ont déjà reçues.

