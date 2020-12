Adieu Android TV, dites bonjour à Google TV !

Google avait annoncé durant le mois d’octobre 2020 un ensemble de métamorphoses de ses applications maison. Un changement qui allait d’une simple refonte graphique des logos et des interfaces à des changements de nom et de ‘concept’.

Parmi les plus notables, la transformation de Google Play Movies & TV en Google TV. Mais cette nouvelle application est-elle restée une simple plateforme pour louer ou acheter des films et regarder des émissions télé ?

Oui et non.

Comme un air de déjà-vu

Une fois entrés dans l’interface utilisation de Google TV, la première chose qui nous frappe c’est sa grande similitude avec Android TV. Même si ce dernier est tout un système d’exploitation pour téléviseurs, il semble être contenu tout entier dans la nouvelle application Google TV. Mais comme d’habitude, les choses plus compliquées qu’il n’y parait.

Différences avec Android TV

De base Android TV est tout un OS avec tout ce que cela implique concernant l’aspect logiciel. Il est ainsi possible d’y installer des applications et même de le trifouiller afin d’y essayer des fonctionnalités ‘non officielles’. Il permet aussi, entre autres, d’utiliser son téléviseur avec de simples commandes vocales, et vient avec quasiment toutes les applications Google connues (YouTube, Gmail…) préinstallées dessus.

Contrairement à Android TV, Google TV est juste une nouvelle interface (ou thème si on veut) qui emprunte beaucoup à Android TV sur lequel il semble être basé. Il permet une ergonomie plus facile et plus intuitive qui ne remplit pas l’écran d’options inutiles et se contente de se concentrer sur l’essentiel.

Un système dans le système

Tout le concept de Google TV tourne autour de la facilitation de l’accès au contenu, que ce soit sur YouTube, Starz ou autres plateformes de streaming (Netflix, YouTube, Amazone Prime…), mais aussi à des applications tierces (jeux, réseaux sociaux…).

De plus, elle est dotée de plusieurs fonctionnalités dites d’intelligence artificielle qui font que l’interface se personnalise elle-même au fur et à mesure qu’elle apprend le comportement de l’utilisateur et ses gouts en termes de contenu vidéo.

Une mise à jour prévue pour tout le monde… ou presque

Il n’est ainsi pas étonnant de voir Google lancer un nouvel appareil de la série des Chromcast qui tourne entièrement sur Google TV. La bonne nouvelle, c’est que beaucoup de téléviseurs (récents) actuellement sous Android TV basculeront en 2021 automatiquement vers Google TV, à commencer par ceux de chez Sony.