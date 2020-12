Ministère de l’Intérieur : 3 documents d’état civil désormais délivrables par internet

Dans ce qui peut être considéré comme la plus grande avancée de la numérisation en Algérie pour cette année 2020, le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales rend possible l’extraction de 3 documents administratifs directement depuis une plateforme dédiée.

À partir de cette fin du mois de décembre 2020, les Algériens pourront retirer, ou plutôt imprimer, les trois documents d’état civil les plus prisés, à savoir :

L’extrait de naissance

L’acte de décès

L’acte de mariage

Une avancée majeure qui s’inscrit dans les efforts entamés par les pouvoirs publics afin de faciliter les procédures administratives aux citoyens tout en réduisant la consommation de papier financé par l’argent public. En effet, on parle de plus de 62 millions de feuilles ‘consommées’ chaque année, soit quelque 260.000 feuilles/jour.

Quelle validité pour ces nouveaux documents ?

Quant à la validité de ce nouveau type de documents officiels, le ministre de l’intérieur, Mr Kamel Beldjoud, a tenu à rassurer à ce sujet. Ces derniers sont ‘sécurisés et infalsifiables’ grâce à la technologie derrière le QR Code qui sera sur chacun d’eux. Et de ce fait, ils ont la même valeur juridique que ceux retirés depuis les guichets.

Un projet plus large

Le prochain progrès attendu dans ce domaine semble être la délivrance, aussi par internet, des certificats de résidence. Un document nettement plus compliqué à émettre, car nécessitant un fichier national, mais qui sera très bénéfique à d’autres entités administratives comme l’ANIE, l’Autorité Nationale Indépendance des Élections.

Pas de licenciements

Parlant de la baisse prévue de la pression sur les guichets, le ministre a évoqué la possibilité de réorienter les fonctionnaires des guichets vers d’autres services. Personne ne devrait ainsi être licencié suite à cette numérisation qui arrive à grands pas dans l’un des ministères souverains de l’état algérien.

Méthode d’extraction

Le nouveau portail numérique de l’état civil se trouve directement dans le site web du ministère de l’Intérieur, il suffit ainsi de se rendre sur https://etatcivil.interieur.gov.dz pour commencer la procédure.

Néanmoins, la plateforme semble être hors service à l’heure qu’il est (26 décembre). Sans doute un souci technique qui ne devrait pas tarder à être réglé par les équipes d’informaticiens affiliés au Ministère.