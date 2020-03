Temps de lecture : < 1 minute

Il s’agit bien de la mise à jour KB4535996, une mise à jour qui cause bien des problèmes aux utilisateurs de Windows 10. Des écrans bleus, un ralentissement des ordinateurs, Microsoft recommande même à certains utilisateurs de la désinstaller.

En effet, les mises à jour de Windows 10 continuent de faire parler, et pas toujours en bien, les dernières mises à jour ont été très critiqué car elles causeraient des bugs, si certaines sont obligatoires et sont directement installées depuis le Windows update, d’autres ne le sont pas comme la dernière mise à jour nommée KB4535996 qui est déployé depuis une dizaine de jours.

Cette dernière mise à jour devait en principe régler des problèmes notamment liés à ActiveX, et c’est bien le cas, sauf qu’elle a généré d’autres bugs et pas des moindres puisqu’il s’agit d’écrans bleus et des ralentissements au démarrage des ordinateurs.

Le problème selon Microsoft vient d’un fichier nommé signtool.exe qui cause des bugs depuis l’installation de la mise à jour, Microsoft recommande donc aux utilisateurs qui rencontrent des problèmes de carrément désinstaller la mise à jour « Si vous rencontrez des problèmes ou recevez des erreurs liées à signtool.exe, vous pouvez désinstaller la mise à jour facultative KB4535996. ».

