Microsoft Paint : encore du nouveau

Il semblerait que Microsoft ne soit pas tout à fait prêt à mettre fin au célèbre logiciel de dessin Paint, le logiciel vient d’avoir droit à une refonte du design qui conviendrait le système Windows 11.

En effet, Microsoft a dévoilé des photos de la nouvelle interface de Paint qui est beaucoup plus moderne et conviviale dans laquelle nous remarquons une boîte à outil beaucoup plus simple.

Même si Microsoft semble faire des efforts dernièrement dans le renouveau de ses logiciels, il est regrettable qu’elle ne le fasse que très rarement, même avec des logiciels tels que Paint qui est présent depuis très longtemps.