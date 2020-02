Temps de lecture : 2 minutes

Après avoir conclu des partenariats avec de nombreux constructeurs de smartphones afin de précharger ses applications sur les nouveaux modèles, Microsoft affirme encore une fois son désir de conquérir le monde du mobile en proposant cette fois une application unique qui regroupe tous ses outils de productivité sur Android.

Il fallait s’y attendre, la nouvelle application sobrement dénommée Microsoft Office est le résultat de la fusion de Word, Excel, PowerPoint et Office Lens. De ce fait, elle est capable d’ouvrir quasiment n’importe quel fichier du type document (docx, xlsx, pptx…) sur smartphones et tablettes.

Cette dernière, dont le nom complet sur le Google Play Store est « Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint, etc. », remplace donc la myriade d’applications proposées sur mobile par les propriétaires de Windows.

Cela rendra l’ouverture, la création et l’édition des fichiers document plus facile et plus intuitive grâce à une interface qui s’adapte au format du fichier demandé.

Un éditeur à part entière

Dans la description mentionnée sur la page de l’application sur le Play Store, on peut clairement lire ceci :

« L’application Office combine les applications Word, Excel et PowerPoint que vous connaissez et sur lesquelles vous comptez, avec de nouvelles fonctionnalités qui exploitent les atouts uniques d’un smartphone pour créer une expérience Office plus simple et pourtant plus puissante lors de vos déplacements. Que vous l’utilisiez pour des raisons personnelles ou professionnelles, l’application Office est conçue pour être votre application préférée pour travailler sur un appareil mobile »

Derrière ce langage corporatif très lisse, on comprend que Microsoft désire devenir un fournisseur d’applications de qualité sur mobile, comme pour Google et Samsung.

Pour rappel, Microsoft avait aussi lancé son navigateur Edge sur Android il y a de cela quelques semaines, et propose aussi quelques autres applications à l’instar de Onedrive, sa solution de stockage nuagique (cloud).

Télécharger l’application

>> Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint, etc. (Google Play Store)

