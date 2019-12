Si vous êtes un amoureux de la lecture, vous êtes sur le bon article, Xiaomi vient de dévoiler sa nouvelle liseuse électronique, les caractéristiques ne sont pas révolutionnaires mais le prix est intéressant.





En effet, Xiaomi vient de se lancer dans un nouveau marché, celui des liseuses électroniques, Kobo et Amazon Kindle ont du souci à se faire, La Xiaomi Mi Reader est un livre électronique qui a un écran à encre électronique E-Ink, à noter que la liseuse est sous Android.

La Mi Reader est dotée d’une capacité de stockage interne de 16Go avec une capacité de batterie de 1800 mAh qui pourrait lui donner une grande autonomie, le design quant à lui est minimaliste, avec juste un bouton pour allumer et éteindre la liseuse, ainsi qu’une connectique USB-C. La liseuse devrait lire la plupart des formats de fichiers « ePub, txt, pdf… », pour ce qui est du prix, elle est annoncée à 75 euros, On ne sait pas plus sur sa date de lancement en Europe.