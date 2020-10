Antutu – Les smartphones les plus performants en haut et milieu de gamme et leurs prix (Septembre 2020)

Comme d’habitude, le blog officiel d’Antutu benchmark vient de publier un biais dans lequel sont classés les smartphones les plus performants au monde. Des listes compilées à partir de données recueillies par l’application entre le 1er et le 30 septembre 2020.

On aura ainsi pu découvrir non seulement les smartphones ayant enregistré les meilleurs scores absolus (en moyenne), mais aussi ceux appartenant à la catégorie très prisée du milieu de gamme (mid-range en anglais), nettement plus accessibles côté tarification.

Voici donc les deux listes, avec les prix* approximatifs correspondants à chaque modèle.

Les smartphones ‘haut de gamme’ les plus performants :

Asus ROG Phone 3 (155.000 DA) Xiaomi Mi 10 UItra (exclusif au marché chinois) Oppo Find X2 Pro (220.000 DA) OnePlus 8 Pro (150.000 DA) Vivo iQOO Neo3 (90.000 DA) Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (210.000 DA) Samsung Galaxy Z Fold2 5G (non disponible en Algérie) Redmi K30 Pro (non disponible en Algérie) Xiaomi Mi 10 Pro (100.000 DA) OnePlus 8 (130.000 DA)

Les smartphones ‘milieu de gamme’ les plus performants

Vivo iQOO Z1 (non disponible en Algérie) Redmi K30 Ultra (non disponible en Algérie) Honor 30 (non disponible en Algérie) Huawei Nova 7 (110.000 DA) Xiaomi Mi 10 Lite 5G (80.000 DA) Redmi K30 5G (non disponible en Algérie) Huawei Nova 7i (60.000 Da) Realme 7 (non disponible en Algérie) Redmi Note 8 Pro (44.000 DA) Realme 6 (50.000 DA)

*Les prix mentionnés peuvent fluctuer selon la disponibilité et l’état de l’unité considérée