Apple, MediaTek, Qualcomm… : voici les SoC les plus puissants sur le marché

Contrairement à Antutu Benchmark et Geekbench, le Centurion Benchmark attribue un score de performance au SoC (processeur) en tant que tel, et non pas au téléphone en entier. Ceci signifie qu’il est considéré avoir assez de RAM et d’énergie pour donner le meilleur de lui-même.

Le processeur embarqué est le premier critère utilisé pour juger si un téléphone est d’entrée, milieu ou haut de gamme. Avoir une puce à la puissance accrue est souvent synonyme de longévité, mais pas que. Les téléphones qui les embarquent sont souvent très agréable à utiliser car ils proposent une expérience quasi sans lag.

Approches différentes

Mis à part Apple, tous les constructeurs de SoC proposent des puces d’entrée et milieu de gamme. Celles-ci sont reconnaissables via leur nomenclature un peu différente. La série des Snapdragon 8XX est par exemple le haut de gamme de Qualcomm, tandis que les SD7XX et 6XX se situent en milieu de gamme. Celle des SD4XX est par contre réservée à l’entrée de gamme.

De même, les puces Helio PXX représentent l’entrée et le milieu de gamme de chez MediaTek, alors que la nouvelle série des Dimensity est plutôt située en haut-milieu et haut de gamme. Pareil chez Samsung, ou le premier et le second chiffre de la dénomination nous informent quelque peu sur la gamme de l’Exynos en question. Idem, pour les Kirin de HiSilicon (Huawei).

Enfin, nous avons la pomme, qui elle ne produit que des puces de haut de gamme qu’elle prend en charge pendant 5 ans environ. C’est d’ailleurs, en partie, ce qui explique la cherté de ses téléphones par rapport à ses concurrents qu’elle ne considère pas comme tel.

Les SoC mobile les plus puissants du moment