Si vous êtes fan des jeux de combat, cet article est fait pour vous, aujourd’hui nous vous présentons notre sélection de jeux de combat pour la fin de cette année 2019.





Street Fighter IV Champion Edition

Commençons par les classiques, même si ce jeu est le moins téléchargé de notre sélection, il n’en reste pas moins l’un des meilleurs, nous n’avons pas à présenter Street Fighter.

Marvel Future Fight

Passons directement à Marvel, vous devez former votre équipe d’Avengers, pas moins de 200 personnages sont disponibles, vous allez aimer passer du temps sur ce jeu.

Injustice 2

avec un excellent graphisme et un Game Play très intéressant Injustice 2 est clairement l’un des meilleurs jeux de combat actuellement, des batailles en One vs One ou en 3 vs 3, à vous de choisir, formez votre équipe et faites la progresser tout au long de votre aventure.

The King of Fighters ALLSTAR

Là aussi nous parlons d’un classique incontournable de jeux de combat, avec plus de 200 personnages et un excellent Game Play ainsi que plusieurs modes de jeu, vous allez être ravis.

