AliExpress – Les meilleures ventes de smartphones du moment (modèles, prix)

Le lancement mondial de la 9e génération des smartphones Redmi a coïncidé avec le relâchement des restrictions sanitaires dans de nombreux pays à travers le monde. Ceci a fait en sort que la marque a quasiment dominé les dernières ventes de téléphones sur AliExpress.

Proposant un rapport fiche technique / Prix quasi imbattable, voici la liste des meilleures ventes de smartphones sur le géant chinois de l’e-commerce.

Modèle Prix Nbr commandes Redmi Note 8 Pro 164,62 € 907 Redmi Note 9S 152,85 € 2275 Redmi Note 9 3/64 116,68 € 2385 Umidigi S5 Pro 180,89 € 2907 Redmi Note 9 Pro 199,89 € 3076 Cubot X30 134,75 € 3340 Cubot P40 88,37 € 7061 Redmi 9 107,64 € 7269 UMIDIGI A7 Pro 89,06 € 16658

Nb : On rappellera que AliExpress continue de livrer en Algérie, et les colis sont réceptionnés normalement s’ils ne contiennent pas plus d’1 téléphone.