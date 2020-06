Les meilleures applications pour vos conversations vidéo

Vous travaillez de chez vous ou vous avez envie d’être en contact avec vos amis à distance ? Les applications de discussions vidéo fleurissent et on a souvent du mal à s’y retrouver. En effet, il est difficile de savoir quelle est la meilleure solution pour appeler ses collègues ou sa famille. Tout dépend des options que vous recherchez : si certaines applications proposent des jeux intégrés, d’autres vous permettront de flouter votre arrière-plan ou encore d’appeler dizaine de personnes en même temps.

Ces derniers temps, les interactions sociales se sont faites sur internet. Depuis longtemps, on a joué ensemble sur internet, créant de véritables clubs où l’on pouvait inviter ses amis à se joindre à une partie de poker par exemple. Mais désormais, nous sommes de plus en plus nombreux à faire du télétravail et à faire des apéritifs entre amis par visioconférence. Alors, pour trouver la solution qui correspondra à vos besoins, voici une sélection de quelques applications pour vos discussions vidéo !

Messenger

On peut désormais avoir un compte Messenger sans Facebook

Pour tous les utilisateurs de Facebook, cette solution est particulièrement bien adaptée et rassemblera tous vos contacts en une même application ! Cela fait quelques années que Messenger est une solution à part entière : désormais, plus besoin de compte sur Facebook pour pouvoir en profiter. Si de nombreuses personnes l’utilisent pour contacter leurs amis, certains décident d’en avoir une utilisation professionnelle.

L’application permet de facilement réaliser des appels vocaux et vidéos, en groupe ou avec un seul interlocuteur. La plateforme a également de nombreuses options ludiques : des filtres amusants sont disponibles ainsi que des jeux à faire entre participants ! Récemment, Messenger a sorti une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de lancer des « salons ». Le principe ? Pouvoir inviter jusqu’à 50 personnes à votre appel ! Cette annonce montre que l’entreprise cherche à se positionner comme un sérieux concurrent de la solution Zoom pour les réunions en ligne.

WhatsApp

Si vous préférez parler en petit comité, WhatsApp est une solution particulièrement intéressante et efficace. Ce géant racheté par Facebook a désormais plus de deux milliards d’utilisateurs dans le monde et sa force réside dans sa facilité d’utilisation. L’option de recherche de messages ou la création de nouvelles conversations sont particulièrement intuitives par exemple. Bien entendu, il est également possible de faire des appels vocaux et vidéo. Rappelons toutefois que les conversations vidéo de groupe sont limitées actuellement à huit participants.

Zoom

C’est la meilleure application si vous souhaitez faire des appels de groupe avec beaucoup de participants ou des réunions en ligne avec vos collègues ! Zoom est un service de conférence vidéo en ligne : le but est donc ici de se rencontrer virtuellement et la plateforme permet même de converser par écrit en même temps. L’application propose également l’option d’enregistrer les réunions ou les conférences pour pouvoir les visionner ultérieurement. L’avantage premier de Zoom est de pouvoir voir tous les participants sur un même écran, même s’ils sont une dizaine. Cette application a séduit de nombreuses entreprises grâce à ses options nombreuses et ses performances en matière de qualité d’audio et de vidéo.

Google Meet

De nombreuses applications proposent des appels vidéo

Pour les fidèles à la Suite Google, Google Meet est une application intéressante et permet d’utiliser son compte Gmail pour effectuer des appels vidéo. Il est d’ailleurs possible de planifier une réunion en ligne à travers le Calendrier, ce qui est particulièrement pratique pour les utilisateurs professionnels. Sachez que depuis le 4 mai 2020, Google a décidé de rendre son application gratuite pour toutes les personnes ayant un compte chez eux, et ce jusqu’à septembre 2020.

Récemment, de nombreuses rumeurs ont circulé à propos d’une future option qui apparaîtra dans l’application Google Meet : la possibilité de flouter l’arrière-plan lors d’un appel vidéo. En ce sens, Google veut ainsi rivaliser avec des applications comme Skype ou Zoom qui proposent déjà cette possibilité. En effet, cette fonctionnalité est particulièrement appréciée pour les réunions virtuelles et permet de garder un certain degré d’intimité.

Skype

Skype est une application particulièrement populaire, car elle fonctionne sur tous les supports : ordinateur, tablette ou encore smartphone. En août 2015, c’était environ 300 millions d’utilisateurs qui utilisaient la plateforme chaque mois. Le plus ? Vous pouvez désormais y accéder grâce à un simple navigateur web, ce qui rend son utilisation particulièrement simple et accessible à tous.

Les options pendant les conversations vidéo sont particulièrement intéressantes : en plus d’avoir la possibilité de changer l’arrière-plan (en le floutant ou en téléchargeant une image de son choix), la plateforme autorise désormais jusqu’à 50 personnes par appel !