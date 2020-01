Temps de lecture : 2 minutes

Le jeu vidéo casuel sur mobile continue à rencontrer des succès phénoménaux, surtout chez les plus jeunes. Depuis quelques mois déjà, il est devenu quasiment normal de voir des jeunes des quartiers populaires s’assoir en groupe dans un coin, tous jouant à un même jeu.

Après Clash of Clans, Angry Bird, Clash Royal, PUBG et Call of Duty Mobile, un nouveau jeu tendance est apparu, séduisant de plus en plus personnes amatrices de sport, et surtout, de football.

Game Play mais addictif

Le jeu en question s’appelle Head Ball 2, suite du moins bien connu Head Ball. Simple et addictif, il consiste à faire jouer un petit personnage en 2D fait d’une tête et d’une chaussure à crampons, tous les deux personnalisables. Le terrain de jeu lui aussi en vue de côté, d’une longueur entre les deux cages qui ne dépasse pas la largeur du téléphone.

Le joueur devra alors affronter à l’aide de son personnage d’autres personnes à travers le monde en 1v1. Tout comme le football traditionnel, il faudra essayer de marquer des buts dans le camp adverse et gagner la partie. En cas de victoire le joueur aura accès dans un temps ultérieur à des cartes et autres collectibles qui permettent d’améliorer les capacités des personnages et leur personnalisation.

Il est possible de sauter pour parquer des buts

Chaque partie dure exactement 90s c’est à dire une minute et demi, durant lesquels les personnages devront marquer le maximum de but, ce qui aide dans le calcul des statistiques et nombre de points à la fin du match.

Il faudra aussi noter quoi qu’il arrive, la fin du match sera sifflée au bout des 90 secondes. Aucun temps additionnel, ni temps d’attente que le ballon touche le sol ne sera accordé.

Avec le temps, il sera possible de débloquer d’autres personnages qui permettront de jouer plus longtemps au jeu, car chacun d’eux dispose d’une barre d’énergie qui s’épuise un peu à l’issue chaque match joué.

A télécharger et à essayer

Côté technique, Head Ball 2 reste un simple jeu en 2D ressemblant aux jeux flash sur PC des débuts des années 2000. Même l’animation des personnages reste très limitée, mais cela n’entrave en aucun cas la qualité du jeu qui devient très vite addictif.

Head Ball 2 est disponible gratuitement depuis le Google Play Store pour les appareils Android, il propose néanmoins des achats in-game si jamais vous disposez de crédit Google Play.

