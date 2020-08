Forfaits 3G/4G : Les meilleures offres en Algérie en 2020 (selon le budget)

Un des choix les plus cornéliens que les abonnés de plusieurs opérateurs à la fois ont à faire, c’est de décider à quelle offre mensuelle se souscrire. Nous allons ici nous attarder sur les forfaits 100% internet, c’est-à-dire ceux qui ne proposent pas de crédit d’appel, mais uniquement du volume data 3G/4G.

Il faudra aussi noter que les offres mentionnées ici peuvent être sujettes à des changements de la part des opérateurs. Les avantages considérés sont ainsi ceux d’aout 2020, mais resteront sans doute valables durant encore quelques mois à venir.

Autre chose aussi, seules les offres « les moins chères » sont considérées, le but ici est de permettre au client de savoir quel opérateur(s) propose la plus grande quantité de data pour quel prix.

Enfin, et comme toujours, le classement ne prend pas en considération la qualité (stabilité et débit) du réseau 3G/4G chez les clients, cette dernière étant un paramètre qui diffère selon la région et la pression (heures de la journée).

Les meilleurs forfaits internet

Consommation réduite

Opéarteur Forfait Data Validité Prix Remarque Djezzy Internet 6 Go 30j 500 DA Activer via *707# Mobilis Navigui 3G/4G 3 Go 30j 300 DA Activer via *600# Ooredoo SIM N’ternet 3Go+3Go YT 90j 500 DA 1Go+1Go YT/mois

*YT : YouTube

Consommation moyenne

Opéarteur Forfait Data Validité Prix Remarque Djezzy Internet 30 Go 30j 1500 DA Activer 15 Go pour 1000 DA et ajouter 15 Go pour 500 DA Mobilis Navigui 3G/4G 25 Go 30j 2000 DA Activer via *600# Ooredoo 1000 30 Go + YT illimité 30j 1000 DA Via Edahabia (ou moitié data)

Offres à plus d’un mois

Opéarteur Forfait Data Validité Prix Remarque Djezzy 3ayla 60 Go 90j 2500 DA Moyenne : 834 DA/mois Djezzy 3ayla 150 Go 180j 4000 DA Moyenne : 665 DA/mois Mobilis Navigui 4G 12 Go 180j 2400 DA Débit réduit après épuisement