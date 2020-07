Marc Levoy quitte Google : Voilà pourquoi c’est une bonne nouvelle

Le chercheur et concepteur graphique Marc Levoy, l’un des cerveaux derrière l’application « Appareil Photo » installée par défaut sur les smartphones de la gamme Pixel, vient de quitter Google pour aller travailler sur un projet similaire avec une firme concurrente : Adobe.

Si ce genre de ‘transfert d’experts’ arrive très souvent dans le monde de la Tech, celui-ci recèle une importance particulière, vu que cela signifie qu’il y aura bientôt une application concurrente à la ‘Gcam’, et qui sera disponible sur beaucoup plus de smartphones de manière officielle et donc très optimisée par les équipes d’Adobe.

Holy hell.



Just got word that Marc Levoy, who previously led Computational Photography at Google has just joined @Adobe as a VP and fellow to work on CP initiatives, as well as a "Universal Adobe Camera App" 👀



He'll be working on the Photoshop Camera, research and sensei teams