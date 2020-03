Temps de lecture : 3 minutes

Proposant toute sorte de logiciels pour ordinateur depuis 2004, les studios de développement software EaseUS viennent de lancer EaseUS Video Editor, un nouveau logiciel de montage vidéo simplifié à destination du grand public.

EaseUS Video Editor a été conçu autour du concept de simplification du traitement vidéo à destination d’internet (YouTube, Réseaux sociaux), surtout que l’utilisation des logiciels traditionnels dans ce domaine-là est devenue trop complexe pour pouvoir être appréhendée par les nouveaux venus.

À la fois facile d’utilisation et donnant des rendus impressionnants (et surtout très professionnels), EaseUS Video Editor permet l’édition de toute sorte de vidéos, allants des rushs issus d’une GoPro d’un aventurier, aux vidéos bien posées de vloggers prises par un simple téléphone mobile.

Les fonctionnalités :

On retrouve sur EaseUS Video Editor toutes les fonctionnalités de base indispensables à un traitement professionnel d’une vidéo, et ce, de manière très simple et très accessible.

On pourrait ainsi citer, de manière non exhaustive, les actions suivantes :

Découper de morceaux d’une ou plusieurs vidéos.

de morceaux d’une ou plusieurs vidéos. Couper une partie ou l’entièreté d’une vidéo.

une partie ou l’entièreté d’une vidéo. Diviser la prise vidéo en morceaux.

la prise vidéo en morceaux. Fusionner des morceaux de vidéo.

des morceaux de vidéo. Tourner ou pivoter la vidéo selon le sens désiré.

ou pivoter la vidéo selon le sens désiré. Mélanger des clips issus de plusieurs vidéos différentes.

des clips issus de plusieurs vidéos différentes. Appliquer des effets et filtres vidéos préconçus.

et vidéos préconçus. Accélérer ou ralentir le mouvement de la vidéo.

ou le mouvement de la vidéo. Etc…

Une multitude de fonctionnalités indispensables

Un outil de créativité simplifié mais complet

EaseUS Video Editor dispose d’une énorme bibliothèque d’effet comptant à l’heure qu’il est 50 éléments dans son actif, ou on retrouve plusieurs filtres et effets de superposition. Cela permettra à l’utilisateur d’avoir l’embarras du choix quant à la personnalisation du rendu final de sa vidéo.

Il est aussi possible d’importer n’importe quelle piste en format audio et de l’ajouter à n’importe quelle partie de la vidéo. Des options de mixage de son sont aussi possibles dans cadre de cette manipulation, conférant ainsi une très grande liberté dans le choix de la perspective audio à présenter.

Le créateur pourra aussi enregistrer sa propre voix en temps réel sur la vidéo directement via le logiciel en utilisant n’importe quel microphone pris en charge.

Combinant tout cela, ce dernier pourra ainsi obtenir une vidéo unique, élevée aux standards de qualité et de professionnalisme modernes, tout en gagnant du temps grâce à la simplicité d’utilisation du logiciel.

Afin que chacun y trouve son compte

Une versatilité exemplaire

Il faut dire qu’il est quasiment impossible de trouver un format vidéo non pris en charge par EaseUS Video Editor. En effet, que ce soit un fichier vidéo se trouvant sur votre PC ou importé depuis un caméscope ou une caméra DV et bien sûr d’un smartphone, il sera possible de l’éditer et d’y appliquer toutes les fonctionnalités et personnalisations offertes par ce dernier.

Idem pour l’exportation, il est possible de choisir le format exact d’exportation selon l’endroit où la vidéo est destinée à être visualisée. Ainsi, EaseUS Video Editor optimisera le format de sortie (enregistrement final) de la vidéo que ce soit pour un appareil (iPhone X, iPhone 8, Samsung Galaxy…) ou pour une plateforme spécifique (Facebook, YouTube, Twitter…).

Tarification

EaseUS Video Editor est disponible en deux versions : Gratuite et Pro. Les première, gratuite, permet d’exporter des vidéos de n’importe quelle longueur et de lui appliquer tous les filtres et effets disponibles.

Néanmoins, il faudra prendre la version pro afin de pouvoir profiter pleinement de certaines fonctionnalités avancées comme l’exportation en FullHD 1080p ou l’enlèvement du filigrane (watermark).

Compatibilité

Système d’exploitation

EaseUS Video Editor fonctionne sur PC tournant sous n’importe quelle le versions de Windows à partir du 7, c’est-à-dire Windows 7, Windows 8 et le tout dernier Windows 10.

Format supportés

Quant aux formats de fichiers qu’on pourrait importer et éditer via le logiciel, ceux-ci peuvent être énumérés comme suit :

Vidéo : avi, mpeg, wmv, mp4, mov, etc.

Audio : wav, mp3, m4a, mid, flac, aac, wma, au, aiff, ogg, etc.

Image : bmp, jpg, png, gif, tif, heic, etc.

Pour les formats spécifiques d’exportations, EaseUS accepte les appareils et lecteurs suivants :

Smartphones : Apple, Samsung, HTC, SanDisk, Sony, LG, Huawei, BlackBerry, Amazon, etc.

Windows Media Player 11 ou supérieur pour la lecture de vidéos WMV.

DirectX: Microsoft DirectX 9.0c ou plus récent.

Télécharger EaseUS Video Editor

Que ce soit pour la version gratuite ou la version PRO, le téléchargement du logiciel de traitement vidéo EaseUS Video Editor peut se faire directement depuis le site officiel de l’éditeur via le lien suivant :

>> Télécharger EaseUS Video Editor