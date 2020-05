Liste des jeux PS4 gratuits pour le mois de mai 2020

Il y a quelques jours nous avons eu droit à une liste de jeux qui vont être gratuits sur le PlayStation Plus, malheureusement la vraie liste de Sony est beaucoup moins alléchante.

En effet, des rumeurs circulaient à propos d’une éventuelle liste de jeux PS4 gratuits relayée par le forum ResetEra, mais la réalité est tout autre, Sony vient tout juste de dévoiler une liste de deux jeux seulement.

Cities : Skylines

Un jeu de gestion du développeur Paradox Interactive, où vous devez construire la plus grande métropole possible, en gérant tous les aspects budgétaires et de réalisation.

Farming Simulator 19

Encore, un jeu de gestion, où vous devez gérer une ferme et ses exploitation agricoles, tout ce qu’il y a de plus classiques.