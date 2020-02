Temps de lecture : 3 minutes

WhatsApp l’application très populaire a introduit il y a un an de cela la fonctionnalité qui permet de supprimer les messages pour tout le monde. Mais si vous pensiez que vos messages n’existent plus après avoir été supprimés, détrompez-vous, car il y a des techniques qui permettent de lire les messages supprimés sur WhatsApp.

Certes, pouvoir supprimer un message s’avère très utile si on s’est trompé de destinataire. Or la curiosité humaine est trop fort et l’envie de voir les messages supprimés sur WhatsApp est quelquefois trop forte pour être ignorée.

Dans ce tutoriel, nous allons voir quelques méthodes simples qui vous permettront de consulter les messages supprimés sur WhatsApp.

Première méthode : L’enregistrement des notifications :

Quand vous recevez un message WhatsApp, vous avez généralement une notification sur votre téléphone qui vous informe de la réception de ce dernier, sauf si vous avez désactivé les notifications pour l’application.

Le raisonnement est simple : si l’on arrive à sauvegarder les notifications des messages que l’on reçoit, on enregistre donc ces messages définitivement et on peut les consulter à n’importe quel moment même s’ils sont supprimés !

Et heureusement pour nous il y a beaucoup de techniques pour le faire :

En utilisant l’historique de notifications :

Si vous êtes sur Android 6.0 ou plus, vous avez de la chance, car le système Android vous permet consulter l’historique de vos notifications récentes sans l’aide d’une application externe. La procédure est très simple :

Sur votre écran d’accueil, appuyez longuement sur un espace vide jusqu’à avoir cet écran :

Appuyez sur widget Cherchez le widget Paramètre qui se trouve en bas de la liste

Appuyez longuement dessus et placez-le sur votre écran d’accueil Une liste de paramètres devrait apparaitre, trouvez Notification Log et appuyez dessus

Et voilà, vous avez maintenant un raccourci vers votre historique de notification. Si vous avez reçu une notification de message, vous pourrez la consulter même si le message WhatsApp a été supprimé. Pour le faire, appuyez sur la notification dans l’historique, le contenu du message se trouve dans le champ android.text

Cette technique qui est plus une astuce qu’autre chose a ses limitations : si vous avez consulté le message avant de recevoir la notification il ne sera pas sauvegardé. De plus, si vous redémarrez votre téléphone l’historique sera vidé. Aussi, il faut impérativement recevoir la notification du message pour qu’elle soit enregistrée.

En utilisant une application de sauvegarde de notifications :

Si vous êtes sur une version antérieure d’Android, pas de problème, il existe une tonne d’applications sur le Play Store qui permettent de sauvegarder vos notifications et de les consulter ultérieurement.

Mais il faut bien que vous compreniez qu’autoriser une application tierce à accéder à vos notifications constitue une prise de risque importante et une faille de sécurité non négligeable. Donc il faut choisir une application de confiance.

Notre application de choix est Notisave qui permet de sauvegarder les notifications et de les consulter. Elle jouit d’une interface simple et ergonomique.

Pour installer et utiliser l’application, suivez ces étapes :

Installez Notisave en suivant ce lien Après l’installation, lancez l’application et autorisez l’accès aux notifications







Si l’application vous le demande, choisissez les applications dont vous voulez bloquer les notifications

Maintenant l’application sauvegarde vos notifications et vous pouvez consulter les messages WhatsApp dont vous avez reçu une notification. L’avantage de Notisave c’est que vous pouvez exporter vos notifications sauvegardées pour les consulter même si vous redémarrez votre smartphone.

Deuxième méthode : Lisez les messages supprimés WhatsApp avec le Chat Backup

Si les méthodes précédentes ne vous permettaient pas de lire les messages déjà supprimés, celle-ci le fait.

Il faut savoir que WhatsApp crée automatiquement une sauvegarde de vos conversations chaque jour à 2h du matin par défaut. Vous pouvez changer la fréquence de sauvegarde pour qu’elle se fasse toutes les semaines ou tous les mois dans les paramètres de l’application, mais la laisser chaque jour est recommander.

Donc si vous voulez récupérer des messages supprimés, il vous suffit juste de restaurer la dernière sauvegarde effectuée par l’application. Cette méthode ne marche par contre que si vous effectuez la restauration le jour même, avant que la prochaine sauvegarde à 2h du matin ne s’effectue.

Pour restaurer votre sauvegarde de messages WhatsApp, procédez comme suit :

Désinstallez l’application (c’est le prix à payer pour lire les messages supprimés) Téléchargez l’application à nouveau sur le Play Store ou en suivant ce lien Acceptez les termes et conditions d’utilisation puis introduisez votre numéro de téléphone À ce moment-là, il vous sera proposé de restaurer vos anciennes conversations à partir de votre stockage interne du téléphone. Appuyez sur restaurer

Ainsi vos conversations ont été restaurées et les messages supprimés de WhatsApp qui vont avec.

