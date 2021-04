Linkedin envahi par des faux comptes

Selon une récente étude britannique, Linkedin serait envahi par des milliers de faux comptes approchant les professionnels afin de récupérer le maximum d’informations critiques.

En effet, selon une enquête réalisée par le MI5 le service de renseignements responsable de la sécurité intérieure du Royaume-Uni, le réseau social professionnel le plus populaire au monde Linkedin serait rempli de faux comptes.

Ces faux comptes sont utilisés dans l’objectif de récupérer le maximum d’informations possibles surtout auprès des employés du service public.

“Depuis le début de la pandémie, beaucoup d’entre nous travaillent à distance et doivent passer plus de temps à la maison sur leurs appareils personnels. En conséquence, le personnel est devenu plus vulnérable aux approches malveillantes des services de sécurité hostiles et des organisations criminelles sur les médias sociaux” explique un communiquant.