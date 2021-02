L’incroyable arrivée de Perseverance sur Mars en vidéo

Découvrez l’incoryable vidéo de l’arrivée du rover Persévérance sur Mars que La NASA vient de dévoiler. C’est la première fois qu’une telle manœuvre est filmée et partagée sur Internet. C’est des informations très intéressantes que l’agence américaine dévoile et partage avec le grand public.

La descente de Perseverance lancée par la NASA était un moment très critique. Pendant exactement sept minutes, le module a été soumis à des conditions extrêmes, frappé de plein fouet par une chaleur infernale et une décélération importante. Mais au final, tout c’est bien passé et nous pouvons découvrir plus d’images de la planète.

La NASA a en effet filmé l’intégralité de cette opération et l’a partagé sur le compte Youtube du rover . C’est la première fois qu’une telle manoeuvre est filmée et cela nous donne une idée de l’ambiance sur place. La vidéo s’attarde sur la fin de la descente et est capturée sous plusieurs angles.