L’heureux gagnant de la panne de Facebook

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, la panne internationale des applications du groupe de Facebook n’a pas fait que des malheureux, Telegram peut en témoigner.

En effet, l’application de messagerie instantanée Telegram a gagné énormément d’utilisateurs, 70 millions à en croire les dernières informations, des utilisateurs de WhatsApp essentiellement.

“Telegram a connu une augmentation record des inscriptions et de l’activité des utilisateurs. Le taux de croissance quotidien de Telegram a dépassé la norme, et nous avons accueilli plus de 70 millions de réfugiés d’autres plateformes en une journée” déclare Pavel Durov fondateur de Telegram.