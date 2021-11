LG Electronics Algérie hybrid gaming challenge

LG electronics Algérie a lancé sa deuxième édition du LG gaming tournament durant le mois de septembre dernier, ce tournoi de gaming hybride s’est déroulé en deux parties, une partie online et une partie offline . L’occasion pour les amoureux du gaming de vivre leur passion en expérimentant l’une des meilleure technologies au monde.

Le tournoi s’est déroulé sur plusieurs étapes depuis le mois d’octobre dernier, les sélections ont commencé à travers des compétitions en ligne auxquelles 128 joueurs ont participé. Sur les 128 participants 40 joueurs ont été qualifiés et invités à jouer au niveaux des showroom régionaux de la marque LG et ce, pour désigner les 16 finalistes qui disputeront aujourd’hui la grande finale au niveau de l’hôtel Marriott Beb Ezzouar ou le vainqueur du tournoi remportera un téléviseur OLED CX.

A travers cet évènement LG, souhaite mettre en avant le téléviseur OLED, considéré comme le téléviseur le plus primé au monde et le choix par excellence pour les amateurs de jeux vidéo vu ses nombreuses options, modules et configuration dédiées au gaming:

La victoire au bout des doigts : Les téléviseurs LG OLED ont un très faible retard d’affichage grâce à un incroyable temps de réponse de 1 ms. Cela assure que chaque action sur la manette du joueur est exécutée instantanément à l’écran, donnant un avantage précieux par rapport aux adversaires, ainsi qu’une plus grande chance de victoire

Le téléviseur du gamer : Compatible avec G-Sync: Jouez à vos jeux dans des conditions optimales. Premier téléviseur à être compatible avec NVIDIA G-SYNC, l’OLED LG représente le choix ultime pour vos jeux vidéo. Grâce à G-SYNC, tous vos jeux PC seront plus clairs et plus fluides avec moins de saccades, de retard à l’affichage et de scintillement. Restez du côté des vainqueurs avec le téléviseur optimisé pour les jeux vidéo

Optimisation des graphismes :Mode HGIG: Jeu HDR immersif : L’HGiG optimise les graphismes de vos jeux vidéo aux spécifications et performances de votre téléviseur. Grâce à l’OLED de LG, jouez à un large catalogue de jeux avec la certitude que votre téléviseur affichera chaque jeu à son meilleur avantage.

Une résolution d’image incomparable :Les modèles OLED de LG sont

les premiers téléviseurs au monde à prendre en charge l’incroyable HDR Dolby Vision® en 4K 120 Hz pour les jeux, offrant ainsi une toute nouvelle dimensio l’expérience du joueur. En plus de la prise en charge du VRR* et de l’ALLM* permettant de s’adapter aux changements de la fréquence d’image et de limiter les déchirures à l’écran, les téléviseurs OLED LG sont certifiés HDMI 2.1.Ainsi les flous de mouvement et les images fantômes sont pratiquement éliminés grâce à des transitions dynamiques et un gameplay, le tout avec la plus haute résolution possible.

Confort visuel: Regardez sans vous fatiguer : Regardez vos contenus avec moins de lumière bleue et plus de confort.

En plus des options gaming, les téléviseurs OLED de LG sont reconnus par les réalisateurs comme les téléviseurs qui définissent la référence en matière de qualité d’image et du son le OLED offre une image parfaite grâce à la technologie des : Pixels auto-éclairés

Dolby Vision IQ et Dolby Atmos : Les téléviseurs OLED de LG sont

dotés des dernières solutions de Dolby. Dolby Vision IQ optimise la qualité de l’image selon le genre de contenu et l’environnement ambiant, tandis que Dolby Atmos offre un son à la fois multidimensionnel et immersif. C’est une combinaison puissante qui offre une expérience plus réaliste lorsque vous regardez un film.

HDR 10 Pro : il ajuste la couleur et la luminosité, révélant ainsi plus de détails dans les scènes lumineuses comme sombres, et enrichit les couleurs pour rendre tout ce que vous regardez plus réaliste.

Filmmaker Mode : La vision du réalisateur prend vie. : FILMMAKER MODE™ reproduit fidèlement la vision qu’avait originellement le réalisateur du film, afin que vous puissiez en profiter comme il se doit.

Étalonnage automatique : étalonnage automatique rend plus simple l’étalonnage pour les experts en réglant les écarts de réglage sur l’écran que l’on retrouve sur chaque téléviseur. Cela vous permet de profiter de la qualité ultra-réaliste du OLED de LG à son meilleur.