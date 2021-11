LG ANNONCE SES RÉSULTATS FINANCIERS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2021

Des revenus trimestriels des plus élevés de l’histoire de l’entreprise qui reflètent une forte demande d’appareils électroménagers et de téléviseurs LG haut de gamme.

LG Electronics Inc. (LG) a annoncé un chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2021 de 18 790 Milliards de KRW (16,23 milliards USD), soit une augmentation de 22% par rapport au même trimestre de l’année dernière et le plus élevé trimestriel revenus dans l’histoire de LG Electronics. La rentabilité a également été solide au cours du 3e trimestre, mais a été partiellement contrebalancée par une charge non récurrente.

Le bénéfice d’exploitation de 540,7 milliards de KRW (soit 466,99 millions USD) était inférieur de 49,6% à celui du troisième trimestre de l’année précédente, reflétant une provision de 480 milliards de KRW (415 millions USD).

Au troisième trimestre 2021, LG Home Appliance & Air Solution Company a enregistré un chiffre d’affaires de 7 06 000 milliards de KRW (6,1 milliards de dollars) avec un bénéfice d’exploitation de 505,4 milliards de KRW (436,51 millions de dollars). Les ventes ont augmenté de 14,7 % par rapport au même trimestre de l’année dernière, dépassant les 7 000 Milliards de KRW pour la première fois grâce à la forte croissance dans les Amériques et de l’Europe. La compétitivité des produits et l’efficacité opérationnelle devraient aider LG à maintenir sa dynamique de croissance, bien qu’à un rythme plus lent en raison de l’augmentation des coûts des matières premières.

La société LG Home Entertainment a réalisé un chiffre d’affaires de 4180 Milliards de KRW (3,61 milliards de dollars US) au troisième trimestre 2021, soit une augmentation de 13,9% par rapport à la même période l’année dernière. Il s’agissait du quatrième trimestre consécutif avec des revenus supérieurs à 4 000 milliards de KRW, en grande partie grâce à une croissance constante de la demande de produits haut de gamme tels que les téléviseurs OLED et les grands écrans sur les marchés clés d’Amérique du Nord et d’Europe. Le bénéfice d’exploitation a atteint 208,3 KRW milliards (USD 179,91 millions) soit une diminution par rapport au troisième trimestre de l’année dernière en raison d’une augmentation des prix des composants tels que les panneaux LCD.

La société LG Vehicle component Solutions Company a enregistré quant à elle des revenus de 1 740 Milliards de KRW (USD 1,5 milliard) au troisième trimestre 2021, soit une augmentation de 4,8% par rapport à la même période en 2020. Une perte d’exploitation au troisième trimestre 2021 de 537,6 milliards KRW (464,32 millions USD) comprend la charge unique de 480 milliards de KRW liée au rappel de la Chevrolet Bolt EV par General Motors. Bien que l’industrie ait connu une augmentation de la demande d’automobiles, y compris de véhicules électriques, au cours du trimestre, le marché automobile mondial a connu des perturbations importantes en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Au quatrième trimestre, la société se concentrera sur le renforcement de sa chaîne d’approvisionnement mondiale grâce à une plus grande collaboration avec les équipementiers automobiles et d’autres fournisseurs de composants.

La société LG Business Solutions a augmenté ses ventes au troisième trimestre à 1 690 Milliards de KRW (1,46 milliard USD), en hausse de 13,9% par rapport à il y a un an grâce à la demande croissante et continue en produits d’affichage d’informations, de PC et de moniteurs ainsi que la reprise progressive dans le segment B2B. Une perte d’exploitation de 12,3 milliards de KRW (10,62 millions USD) a été causée par la hausse des prix des principaux composants, notamment les panneaux LCD, les semi-conducteurs et les plaques solaires, ainsi qu’une augmentation des coûts logistiques au niveau mondial. Au dernier trimestre de l’année, la société prévoit de cibler de manière agressive le segment B2B qui est en plein reprise tout en améliorant la compétitivité des produits et l’efficacité opérationnelle.

Les taux de change du 3e Trimestre 2021 expliqués

Les résultats trimestriels non audités de LG Electronics sont basés sur les IFRS (International Financial Reporting Standards) pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2021. Les montants en Won coréen (KRW) sont convertis en dollars américains (USD) au taux moyen de la période des trois mois du trimestre correspondant — KRW 1157,83 par USD.

Conférence sur les revenus et conférence téléphonique

LG Electronics tiendra une conférence téléphonique en coréen et en anglais le 28 octobre 2021 à 16h00, heure normale de Corée (07h00 GMT/UTC). Les participants à la conférence téléphonique sont invités à se préinscrire en ligne pour recevoir un code PIN privé, composer le +82 31 810 3130, saisir le code d’accès 6418# puis le code PIN. Le fichier de présentation correspondant sera disponible en téléchargement sur le site Web de LG Electronics avant l’appel.