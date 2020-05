LG Electronics Algérie se met à la vente en ligne

Suite à un confinement qui s’étale dans le temps, et une demande de plus en plus grandissante de la part de clients cherchant à renouveler leur appareillage électronique et électroménager, LG Electronics Algérie a décidé de lancer la vente en ligne de ses produits, tout en assurant la livraison de ces derniers jusqu’au domicile du client.

Les clients pourront ainsi acheter n’importe quel article du catalogue de la marque et se le faire livrer dans le respect total des mesures de sécurité sanitaire et de distanciation sociale. La seule condition essentielle à la réussite de l’opération étant la disponibilité du produit choisi dans un showroom proche du lieu de résidence du client.

Déroulement de l’opération d’achat

Se rendre sur le lien : https://www.lg.com/dz/promotions/Commande-en-ligne/ et appuyez sur ‘Cliquer pour commencer’ en bas de la page. Répondre au questionnaire qui vous guide à choisir le produit qui vous correspond le mieux. Confirmer la commande en remplissant le formulaire indiqué (les informations recueillies resteront confidentielles assure la marque). Sélectionner le showroom LG l plus proche de chez vous. Recevoir un appel de confirmation. Livraison du produit dans les horaires indiqués lors de l’étape 2. Paiement en espèce (ou chèque) lors de la réception du produit.

Produits économiques en énergie

Avec l’arrivée prématurée de la chaleur estivale et donc l’augmentation de la demande sur les produits du type « froid », notamment les climatiseurs, le responsable du Marketing de la marque, monsieur Mustapha Mohammadi tient à assurer que les produits de la marque (LG ndlr) sont réputés pour leur efficacité énergétique, ce qui ne peut que rassurer les clients quant à la consommation en électricité de ces derniers.