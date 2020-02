Temps de lecture : < 1 minute

Si vous pensez que vous allez deviner les smartphones les plus vendus en 2019, vous vous trompez, l’entreprise Omdia vient de publier un article qui a surpris pas mal de monde, on peut dire qu’Apple et Samsung dominent le marché.

Le smartphone le plus vendu est donc l’iPhone XR avec plus de 46 millions d’unités vendues, et en deuxième place c’est quand même une sacrée surprise, puisqu’il n’a été vendu que durant les trois derniers mois de 2019, il s’agit de l’iPhone 11 avec plus de 37 millions d’unités.

Samsung vient en 3ième,4ième et 5ième positions consécutivement avec le Galaxy A10, A50 et A20, ce qui est un sacré coup de la gamme Galaxy A.

Le classement final est donc le suivant :

Apple iPhone XR : 46.3 millions d’unités. Apple iPhone 11 : 37.3 millions d’unités. Samsung Galaxy A10 :30.3 millions d’unités. Samsung Galaxy A 50 : 24.2 millions d’unités. Samsung Galaxy A20 : 19.2 millions d’unités. Apple iPhone 11 Pro Max : 17.6 millions d’unités. Apple iPhone 8 :17.4 millions d’unités. Xiaomi Redmi Note 7 : 16.4 millions d’unités. Apple iPhone 11 Pro : 15.5 millions d’unités. Samsung Galaxy J2 Core : 15.2 millions d’unités.

