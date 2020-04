Les nouveaux écouteurs Pokémon True Wireless déjà en vente

Le groupe bien connu des gamers Razer a décidément fait un partenariat avec l’entreprise The Pokémon Compagny et il s’agit d’écouteurs sans fil customisés façon Pikachu le style est franchement réussi.

En effet, si vous êtes fan du célèbre Pokémon et plus particulièrement de Pikachu, vous allez être vai, le groupe Razer a décidé de faire un partenariat avec The Pokémon Compagny pour réaliser plusieurs outils dont des claviers et souris tout ça dans l’univers de Pokémon.

Mais l’objet numéro un reste les écouteurs sans fil jaunes qui sont livrés dans une Poké Ball. Les écouteurs misent tout sur le style car ils ne se détachent pas de la concurrence de par leurs performances, ils proposent environ 3 heures d’autonomie et ne disposent pas de réduction de bruit. Le boitier Poké Ball quant à lui permet de procéder à 5 recharges complètes.

La commercialisation des écouteurs se fait aujourd’hui 16 avril 2020 en Chine pour le prix de 110 euros, pour l’instant rien n’est confirmé quant à leur production ailleurs dans le monde.