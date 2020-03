Temps de lecture : < 1 minute

Comme toutes les semaines, nous vous présentons aujourd’hui notre sélection des meilleures applications, tout en espérant qu’elles vous seront utiles.

Un scénario très connu mais pas moins intéressant, vous serez seul perdu dans une île, vous devez faire appel à votre intelligence pour retrouver votre chemin.

Dragon Raja est un jeu d’arcade qui va vous rendre accro, il s’appuie sur des simulateurs physiques de collisions et de capture de mouvement optique qui sont vraiment impressionnants pour un jeu sur smartphone, vous allez devoir combattre des dragons, rien de plus original.

On a souvent tendance à utiliser les navigateurs les plus connus comme Google Chrome, Firefox Mozilla ou bien d’autres, si nous vous parlons aujourd’hui de Mi Browser c’est pa ce que c’est un navigateur très adapté aux smartphones, il permet entre autres de télécharger des vidéos et images à partir des réseaux sociaux, d’accéder à un service de traduction instantané et complet et plein d’autres services plus ou moins intéressants.

