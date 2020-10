Les chiffres hallucinants réalisés par le Play Store de Google durant le confinement

Il faut dire que la pandémie actuelle et les mesures de confinement qui l’ont suivie n’ont pas fait que des victimes. Si l’industrie du ‘software’ en est sortie en général très bénéficiaire, Google semble être l’un de ceux qui ont profité le plus.

Entre juillet et septembre 2020, le téléchargement des applications depuis le Google Play Store a augmenté de presque +31% par rapport à la même période de l’année passée, selon un récent rapport du SAFEBETTINGSITES. Ainsi, la plateforme a enregistré pas moins de 80.6 milliards de téléchargements d’applications et de jeux mobiles durant la période qui s’étale entre janvier et septembre 2020.

A contrario, l’App Store d’Apple quant à lui reste loin derrière avec ‘seulement’ 26.6 milliards de téléchargements durant la même période. Néanmoins, c’est celui-ci qui semble avoir généré le plus de revenus, les fans de la pomme ayant tendance à être plus dépensiers que leurs rivaux chez le petit robot vert.

Des chiffres qui en disent long

Selon le même rapport, c’est le Play Store qui contiendrait le plus de softwares à télécharger avec presque 2.7 millions d’applications téléchargeables depuis sa plateforme, contre quelque 1,82 million sur l’App Store.

Concernant le type d’applications téléchargées durant le 2nd trimestre de 2020 sur le store de Google, les jeux vidéo se sont accaparé de la part du lion avec presque 13,5% du total des téléchargements. Il est intéressant de constater qu’ils sont directement suivis par les applications éducatives à 9,11%, qui ont connu un boom durant le confinement.