Les cartes 500 da d’Algérie Télécom arrêtées, qu’en est-il vraiment ?

Algérie Télécom met à la disposition de ses clients plusieurs moyens de rechargement de leur abonnement Idoom ADSL, Idoom Fibre ou Idoom 4G. Ainsi plusieurs cartes sont disponibles dont une à 500da.

En effet, la carte de recharge à 500da est l’une des plus utilisées et les plus vendues, ce qui provoque souvent une punerie de cette dernière dans plusieurs magasins.

Ces derniers jours, plusieurs articles et publications ont relayé l’information selon laquelle, cette carte serait abandonnée, et les cartes disponibles dans le marché seraient les dernières à être produites.

Cette rumeur a suscité du dégout chez plusieurs clients d’Algérie Télécom dont l’habitude était de consommer cette fameuse carte à 500da.

Heureusement, suit au contact qu’on a pris avec les responsable d’Algérie télécom, qui nous ont confirmé que les cartes 500 sont bien disponible sur le marche maintenant avec des grandes quantité.

Il ne s’agit donc que de vulgaires rumeurs publiées et relayées sur Internet, et Algérie Télécom n’a nullement l’intention d’arrêter la production d’acune de ses cartes de recharges Internet.