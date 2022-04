Les Bases Du Bitcoin – Les Choses Cruciales A Savoir Sur Cette Crypto-monnaie

Le Bitcoin, une crypto-monnaie, est apparu sous les feux de la rampe en 2021, lorsque le prix d’une pièce a atteint la barre des 60 000 dollars. Une personnalité mystérieuse appelée Satoshi Nakamoto a introduit cette monnaie électronique dans le monde. Satoshi a extrait le premier bloc 0 ou bloc de genèse le 3 janvier 2009, introduisant ainsi le réseau Bitcoin.

Aujourd’hui, de nombreuses personnes considèrent le Bitcoin comme une innovation importante de leur vivant. Le Bitcoin s’est mieux comporté que d’autres monnaies virtuelles et a révolutionné le marché des crypto-monnaies. Malgré les fluctuations sauvages des prix, de nombreuses personnes souhaitent investir dans le Bitcoin en raison de l’augmentation de sa valeur depuis son introduction. Actuellement, de nombreuses personnes achètent des Bitcoins sur des plateformes comme l’application officielle en utilisant de l’argent fiduciaire. Les individus vendent également des Bitcoins sur ces plateformes. Mais avant de faire cela, voici les bases du Bitcoin à connaître.

Comprendre le Bitcoin

Vous avez peut-être entendu dire que le Bitcoin est la monnaie Internet. C’est vrai, car le Bitcoin n’existe qu’en ligne. Il s’agit d’une monnaie numérique dont la popularité a considérablement augmenté depuis sa création. L’objectif premier de cette monnaie virtuelle est de faciliter les transactions numériques sans intermédiaire. Ainsi, les individus peuvent envoyer et recevoir des fonds de manière pratique en utilisant le Bitcoin.

Cette monnaie virtuelle utilise des codes ou une cryptographie que les individus ne peuvent pas lire sans clés pour sécuriser les transactions. Bien que le monde compte des milliers de crypto-monnaies, le Bitcoin domine le secteur. Et comme il s’agit d’une monnaie numérique, les individus peuvent accéder, envoyer et recevoir des Bitcoins dans le monde entier.

Aucune autorité centrale, organisation ou gouvernement ne contrôle le Bitcoin. Au contraire, le Bitcoin utilise un algorithme pour déterminer le nombre de pièces que les mineurs produisent et ajoutent au réseau. Ainsi, le Bitcoin utilise une règle d’approvisionnement algorithmique, ce qui le différencie des monnaies conventionnelles.

Comment fonctionne le Bitcoin

Le Bitcoin utilise la technologie blockchain, qui est à l’origine de son immense succès. Cette technologie crée un système décentralisé sans qu’une autorité ou une institution centrale ne le contrôle. Cela signifie également que les données du réseau ne disposent pas d’une base de données centrale.

Grâce à la technologie blockchain, les données qui entrent dans le grand livre du Bitcoin sont irréversibles. De plus, cette technologie renforce la transparence des transactions car chaque utilisateur peut consulter les informations du réseau. Un utilisateur de Bitcoin peut retracer les données de chaque transaction. Blockchain crée un réseau décentralisé ou une base de données pour toutes les transactions en Bitcoins et le distribue sur les nœuds informatiques.

De nombreuses personnes et entreprises aiment le Bitcoin en raison de sa sécurité. Si un participant au réseau Bitcoin modifie les données de la transaction, les autres peuvent identifier le nœud avec les mauvais détails. Les mineurs sont essentiels au réseau blockchain. Ils fournissent une couche de sécurité supplémentaire car ils doivent confirmer chaque transaction avant d’ajouter ses détails à la blockchain.

Après avoir validé une nouvelle transaction, le système blockchain reçoit un nouveau BTC. Les mineurs reçoivent une récompense de bloc après avoir approuvé une transaction, car le minage de Bitcoin est coûteux. Le minage de Bitcoin nécessite d’investir dans du matériel informatique et de l’énergie.

Comment utiliser les Bitcoins

Les individus détiennent ou conservent des Bitcoins dans des portefeuilles de crypto-monnaies. Par exemple, vous pouvez acheter des Bitcoins sur une bourse de crypto-monnaies et les transférer dans votre portefeuille. Vous pouvez également recevoir des paiements en Bitcoins dans votre portefeuille. Le même portefeuille permet aux individus de partager leur crypto-monnaie.

Étant donné qu’il s’agit d’une monnaie, les individus utilisent le Bitcoin pour acheter des services et des produits auprès de marchands hors ligne et en ligne. De nombreuses entreprises acceptent les Bitcoins dans le monde entier. Les organisations à but non lucratif acceptent également les dons en Bitcoins.

Parallèlement, les individus échangent des Bitcoins sur les bourses de crypto-monnaies en spéculant sur les mouvements de son prix. D’autres investissent dans le Bitcoin en achetant et en conservant leurs jetons. Le monde compte également de nombreux projets basés sur le Bitcoin. Ainsi, vous pouvez investir dans de tels projets, en espérant qu’ils réussiront et vous apporteront des retours significatifs à l’avenir.

La ligne de fond

De nombreuses personnes ont acheté des Bitcoins en utilisant leur argent durement gagné, en pensant que son prix ou sa valeur finira par augmenter et en vendant leurs jetons pour réaliser des bénéfices. Mais certaines personnes ont perdu de l’argent à cause d’investissements en Bitcoins et d’arnaques. Par conséquent, prenez le temps de comprendre le fonctionnement de cette monnaie virtuelle et choisissez une plateforme d’investissement réputée..