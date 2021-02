Les applications les plus téléchargées du mois

Il y a du changement pour ce mois de janvier 2021, les applications Facebook reculent un peu et on ne se demande pas vraiment pourquoi, tandis que Telegram se hisse à la première place des téléchargements suivie par TikTok , et Signal.

Telegram a été téléchargée 63 millions de fois pendant ce mois de janvier sur les deux plateformes App Store et Google Play confondues, un nombre qui lui permet de monter sur le trône des applications les plus téléchargées.

A un million de près Tik Tok se voit accorder la deuxième place du classement avec 62 millions de téléchargements.