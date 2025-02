Les 4 technologies d’affichage qui vont changer vos TV en 2025

Le monde de l’affichage télévisuel est en pleine mutation, avec des innovations technologiques majeures annoncées lors du CES 2025. Des entreprises comme TCL, LG Display, Samsung et Hisense se démarquent avec des avancées qui promettent d’améliorer considérablement la qualité d’image et l’efficacité énergétique de nos téléviseurs. Découvrons ces technologies qui vont redéfinir notre expérience visuelle dans un futur proche.

Un contraste révolutionnaire avec les dalles HVA de TCL

TCL a levé le voile sur sa nouvelle technologie d’affichage : les dalles HVA (High-Performance Vertical Alignment). Ce développement, issu de dix années de recherche, allie les avantages des écrans IPS et VA. Avec un contraste natif atteignant 7 000:1, les dalles HVA surpassent largement les panneaux LCD actuels. Les modèles haut de gamme, tels que les séries C8 et C9, bénéficieront d’un revêtement mat « Crist Glow » qui améliore les noirs et élargit les angles de vision.

Cette avancée promet de transformer la manière dont nous percevons les images, en offrant une expérience visuelle plus immersive et fidèle à la réalité. Les utilisateurs pourront profiter d’une qualité d’image exceptionnelle, même dans des environnements lumineux.

LG Display et l’OLED Tandem RGB Primaire

Dans une autre annonce majeure, LG Display a introduit sa quatrième génération d’OLED : l’OLED Tandem RGB Primaire. Ce système à quatre couches, intégrant deux couches bleues en plus des couches rouge et verte, améliore la luminosité de 33% par rapport à la précédente génération. La consommation énergétique est également réduite de 20% sur un panneau de 65 pouces.

Les téléviseurs équipés de cette technologie, comme les LG M5 et G5, bénéficieront d’une meilleure efficacité énergétique et d’une luminosité accrue, rendant les couleurs plus vives et les noirs plus profonds. Une avancée significative pour les amateurs de qualité d’image.

Samsung et le rétroéclairage RGB Micro LED

Samsung a présenté un prototype innovant de téléviseur LCD 8K intégrant un système de rétroéclairage RGB Micro LED. En utilisant des diodes microscopiques rouges, vertes et bleues, cette technologie triple le nombre de LED par rapport aux systèmes traditionnels. Résultat : une luminosité intensifiée, des couleurs éclatantes et une consommation d’énergie réduite de 20%.

Avec cette avancée, Samsung repousse les limites du contraste et de la précision colorimétrique, couvrant 90% de l’espace colorimétrique BT.2020. Cette technologie promet d’offrir une expérience visuelle inégalée, avec des modèles prévus en 75, 85 et 98 pouces.

Hisense et l’innovation Trichroma RGB Local Dimming

Hisense a également fait sensation avec sa technologie Trichroma RGB Local Dimming, présentée sur le téléviseur 116UX. En utilisant des milliers de lentilles avec des Mini-LED rouges, vertes et bleues, cette innovation assure une couverture de 97% de l’espace colorimétrique BT.2020, rivalisant avec le QD-OLED de Samsung Display.

Le système réduit les émissions de lumière bleue de 38% et améliore l’efficacité énergétique, atteignant un pic de luminosité impressionnant de 10 000 cd/m². Le 116UX, affiché à 25 000 euros, sera décliné en modèles plus accessibles dans les prochains mois.