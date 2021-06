Les 10 films les plus réussi sur Netflix

Le géant de streaming Netflix dévoile officiellement les 10 films les plus regarder sur la plateforme, si vous êtes abonné, vous en avez certainement regardé quelqu’uns.

En effet, Netflix dans une promotion de son contenu, divulgue la liste des dix films les plus regarder de la plateforme, si vous n’êtes pas sur de savoir ce que vous voulez regarder, vous pouvez essayer l’un des films au-dessous :

1. Tyler Rake – 99 millions

2. Bird Box – 89 millions

3. Spenser Confidential – 85 millions

4. 6 Underground – 83 millions

5. Murder Mystery – 83 millions

6. The Old Guard – 78 millions

7. Enola Holmes – 76 millions

8. Project Power – 75 Millions

9 et 10 The Midnight Sky – Army of the Dead – 72 millions