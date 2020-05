L’ENTV a diffusé durant le JT de 20h du 07/05/2020 un reportage traitant de l’augmentation très importante des prix des smartphones en Algérie.

On y retrouve des interventions de certains vendeurs de gros et clients qui se plaignent du manque de la disponibilité marchandise après l’arrêt des vols internationaux pour les voyageurs, qui était l’une des sources principales d’alimentation du marché local en marques non officiellement présente dans le pays.

Le reportage