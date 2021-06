Le WiFi 7 bientôt dans vos appareils

Un nouveau standard nommé WiFi 7 ou 802.11be de son nom technique arrive déjà sur le marché, les plus grands farbiquants commencent dès maintenant à fabriquer les puces.

En effet, le WiFi 7 arrive déjà, les fabricants comme Qualcomm, MediaTek et Broadcom se panchent depuis quelques jours sur la conception et réalisation des nouvelles puces. Le nouveau standard s’engage à être 3 fois plus rapide que son précédent.

Rappelons que des fabricants comme Qualcomm avaient commencé la vente du WiFi 6 la même année de sa présentation officielle, ce qui veut dire qu’il est possible de voir le WiFI 7 dans des appareils en fin d’année 2021.