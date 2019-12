C’est devenu une habitude pour beaucoup de gens, utiliser Google Maps pour vous rendre dans des endroits que vous ne connaissez pas, ou dirigez des amis pour qu’ils se déplacent à tel ou tel endroit.





Le géant de Mountain View pense à tout, pour nous rendre la vie aussi facile que possible, pour cela un service nous offre la possibilité d’envoyer un itinéraire à un ami, vous saviez peut-être qu’il était possible de partager votre position, aujourd’hui on vous montre comment partager tout un itinéraire.

La procédure est plutôt simple il vous suffit de lancer l’application et de suivre les étapes suivantes :