Le site le plus visité au monde n’est plus Google

Vous visitez sûrement Google plusieurs fois par jour, et vous vous demandez comment un autre site pourrait bien être le site web le plus visité au monde, on va tout vous dévoiler.

En effet, Google n’est plus numéro un, et on ne va pas faire durer le suspense encore plus longtemps, il s’agit donc… de Tik Tok, le site bat tous les records.

Nous savions déjà que l’application battait des records de téléchargement, aujourd’hui c’est le site web qui le fait en devenant numéro un des sites les plus visités en 2021, voici la liste des 10 noms de domaines les plus visités en 2021:

1 TikTok.com

2 Google.com

3 Facebook.com

4 Microsoft.com

5 Apple.com

6 Amazon.com

7 Netflix.com

8 YouTube.com

9 Twitter.com

10 WhatsApp.com