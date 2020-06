Le prix officiel du Xiaomi Mi 10 revu à la baisse

Il est indéniable que le premier facteur qui attire les prospecteurs d’un nouveau smartphone chez Xiaomi est le facteur prix. Depuis plus de deux ans, les smartphones de la marque sont quasiment imbattables sur le terrain de la tarification proposée par rapport à la fiche technique offerte.

Il arrive aussi que certains modèles de la marque, souvent les plus chers, reçoivent une réduction permanente du prix de vente. Cette fois-ci, c’est autour de l’excellent Xiaomi Mi 10, lancé en début avril passé sur les marchés internationaux (Global version).

Ainsi, on a pu lire sur le Weibo officiel de la marque, on aurait pu découvrir après avoir résolu un puzzle donné sous forme d’une équation mathématique qui contient des limites, des logarithmes et des formules trigonométriques, que le prix du Mi 10 sera réduit d’environ 300 yuans, soit quelque 42$ (7.000 DA), et ce sur les deux versions (8/256 et 12/256).

Prix et fiche technique du Xiaomi Mi 10