Le plus grand capteur photo conçu pour Huawei

Huawei veut marquer le coup avec le capteur photo principal du P50 qui serait signé Sony. Il s’agirait du plus grand capteur photo développé pour les smartphones, puisqu’il mesurerait 1 pouce de côté.

En effet, Huawei compte bien lancer son Huawei P50 avec le plus grand capteur photo jamais conçu. Le composant s’appellerait IMX800. Avec de nombreux avantages bien-entendu, mais un problème d’espace risque de poser problème.

Ce capteur n’a pas été officialisé par Sony. Cependant, le leaker à l’origine de cette fuite affirme que son lancement serait prévu au mois d’avril. Selon les rumeurs à propos des P50, son lancement serait prévu au début du mois de mars, ce qui jette un doute sur la véracité des informations présentée ici. Cependant, ceci pourrait bien s’expliquer par le fait qu’il est possible que ce capteur ne soit destiné qu’aux modèles les plus ambitieux, comme le P50 Pro et le P50 Pro+ dont la sortie pourrait avoir été décalée.