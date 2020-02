Temps de lecture : 2 minutes

À peine lancé son Reno 2F en Algérie, la branche internationale d’Oppo vient de lever le voile sur le Oppo Reno 3 Vitality, un modèle de milieu de gamme embarquant le très performant SoC Snapdragon SD765 de chez Qualcomm.

Depuis un certain temps déjà, beaucoup d’analystes et fans de la marque chinoise ont remarqué un shift opéré de plus en plus par ce dernier vers des modèles plus premium concernant la série des Reno.

Le Oppo Reno 3 Vitality n’échappe donc pas à cette tendance, en proposant, comme mentionné si dessus, une puce SD765 épaulée par pas moins de 8 Go de RAM et de 128 Go de mémoire interne de stockage.

Côté écran, Oppo a aussi décidé de mettre le paquet en proposant un écran au design en goutte d’eau (waterdrop) du type AMOLED d’une taille de 6.4’’ et d’une résolution FHD+ en 1080x2400px.

La photographie quant à elle a toujours été au centre de l’attention sur la gamme des Reno, on n’est donc pas étonné de voir sur le Reno 3 Vitality un quadricapteur arrière de 48MP (f/1.7), 8MP, 2MP et 2MP respectivement.

À l’avant de l’appareil on retrouve un capteur photo unique de 32MP qui propose une ouverture en f/2.0 et tout un traitement logiciel très agressif derrière, dont seul Oppo connait le secret.

Pour la batterie, on en retrouve une de 4.025mAh qui prend en charge le VOOC 3.0, soit une puissant de 30W via son porte USB Type-C. Côté logiciel, nouvelle règlementation de Google oblige, le Oppo Reno 3 Vitality prendra en charge la 5G, et viendra avec Android 10 préchargé dessus, en dessous de son interface utilisateur ColorOS 7.

Pour l’instant, le Oppo Reno 3 Vitality n’est disponible qu’en Chine au prix de 430 $, ce qui laisse présager un prix d’environ 79.000 DA si ce même modèle venait à arriver de manière officiel en Algérie

A LIRE AUSSI