Les algériens qui sont heureux possesseurs du très réussi Oppo F9 ont commencé recevoir une notification les invitant à mettre à jour leur appareil vers la nouvelle version de ColorOS, la 6.0 basée sur Android 9.0 Pie.



Ainsi, Oppo enterre définitivement le cliché évoquant une présumée non prise en charge sur le long terme de ses appareils. Le F9, un des modèles phares de la marque les plus réussis en Algérie, qui tournait sous Android 8.1 Oreo entamera la nouvelle année avec une toute nouvelle interface (la 6.0) plus épurée mais qui apporte tout de même son lot de nouveautés comme une prise en charge plus accrue du mode sombre.

On s’attend à ce que le Oppo F7, plus ancien mais tout aussi classe, reçoive aussi la mise à niveau vers la ColorOS 6 dans les jours qui suivront, vu que cette dernière a déjà commencé à être déployée dans les marchés principaux de la marque.

