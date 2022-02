Le nouveau Gmail arrive sur vos écrans

Comme à son habitude Google continue d’améliorer ses applications en les enrichissant de nouvelles fonctionnalités, c’est notamment le cas de Gmail.

En effet, l’application de messagerie et d’email la plus connue de monde, reçois une nouvelle mise à jour qui concerne surtout son design.

Même si la plupart des utilisateurs sont déjà contents et satisfaits du design actuel de Gmail, Google le veut encore plus fluide et plus simple. Un nouveau design arrive bientôt sur nos écrans, plus moderne, Google commence déjà son déploiement.