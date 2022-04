Le Bitcoin Est-il A l’abri Des Hackers Informatiques ?

Ce n’est un secret pour personne que de nombreux investisseurs achètent des Bitcoins. La popularité de cette monnaie numérique a incité certains gouvernements à intervenir et à réglementer cette monnaie numérique. La Chine fait partie des nations qui ont rendu le Bitcoin illégal. Cependant, le Bitcoin continue de capter l’attention de nombreuses personnes dans le monde.

Mais certaines personnes se demandent si cette monnaie virtuelle est à l’abri des hackers. Comme il s’agit d’une nouvelle méthode de paiement et d’investissement numérique, beaucoup veulent savoir si les criminels peuvent la pirater. Certains utilisateurs du Bitcoin s’inquiètent des vulnérabilités de la technologie de la blockchain et de la cryptographie. Néanmoins, aucun hacker n’a pénétré le réseau Bitcoin jusqu’à présent. Ainsi, certaines personnes affirment que la crypto-monnaie dispose d’un système robuste qui la protège des attaques et des défaillances.

Préoccupations relatives à la sécurité du Bitcoin

Le Bitcoin étant relativement nouveau, il se peut qu’il doive encore faire face à de graves problèmes de sécurité. Cependant, cette crypto-monnaie a prouvé qu’elle était un système de paiement numérique sûr puisqu’aucun criminel ne l’a piraté jusqu’à présent. Qui plus est, de nombreuses personnes considèrent le Bitcoin comme un système monétaire fiable. Aucun hacker n’a pénétré ce système de paiement ou financier jusqu’à présent. Qui plus est, le réseau Bitcoin ne comporte pas de fausses monnaies.

Mais comme tout autre logiciel, le Bitcoin n’est pas forcément infaillible ou parfait. Au fil des ans, le réseau a connu des bugs mineurs. De plus, certaines personnes ont exprimé des préoccupations théoriques en matière de sécurité, menaçant le réseau Bitcoin aujourd’hui ou à l’avenir.

Des experts ont mis en évidence certains des problèmes de sécurité théoriques liés à la sécurité de la cryptographie sous-jacente, à la robustesse du réseau peer-to-peer et au taux de hachage des mineurs de Bitcoins.

Pourquoi le Bitcoin est-il à l’abri des hackers ?

Le Bitcoin est un réseau d’ordinateurs et une base de données blockchain. Ces ordinateurs ou nœuds communiquent pour mettre à jour ou construire la base de données de manière constante, au fur et à mesure que les individus envoient et reçoivent des Bitcoins. Le réseau comprend des milliers d’ordinateurs en réseau appartenant à des personnes distribuées et nombreuses. Le réseau Bitcoin n’a pas de qualifications pour le rejoindre. Ainsi, toute personne disposant d’Internet et d’un ordinateur ou d’un smartphone peut rejoindre le réseau Bitcoin.

Ce système ouvert maintient la base de données Bitcoin, et personne ne l’a jamais piraté. Cela s’explique par le fait que le piratage de la base de données d’un ordinateur du réseau ne suffit pas à corrompre la base de données des autres ordinateurs. Les autres ordinateurs du réseau Bitcoin informent l’ordinateur compromis que quelqu’un a corrompu leur base de données. Et ils aident également l’ordinateur à réparer son erreur ou à le couper du réseau Bitcoin.

L’aspect le plus impressionnant est peut-être qu’un ordinateur avec une blockchain valide peut réparer les erreurs d’un nombre infini de nœuds avec des chaînes périmées ou invalides. En outre, le réseau Bitcoin ne suit pas l’opinion de la majorité. Au contraire, il suit objectivement la chaîne la plus valide.

La sécurité des utilisateurs de Bitcoins n’est pas celle du réseau Bitcoin

Les individus achètent des Bitcoins sur des plateformes comme bitcoin profit. Également appelées crypto-bourses, ces plateformes sont les places de marché des crypto-monnaies. Ainsi, vous pouvez payer des Bitcoins avec de l’argent fiduciaire sur ces plateformes numériques.

Actuellement, il existe de nombreux trades de crypto-monnaies dans lesquels les individus achètent et vendent des Bitcoins. Cependant, des criminels ont piraté certaines de ces plateformes et ont volé des Bitcoins d’une grande valeur. Par conséquent, les experts en crypto déconseillent de stocker des Bitcoins importants dans ces lieux numériques. Ils recommandent plutôt de conserver les Bitcoins dans des portefeuilles de cryptomonnaies.

En outre, certaines personnes ont perdu des Bitcoins en perdant les clés privées de portefeuilles de crypto-monnaies. D’autres ont exposé leurs clés privées à des personnes qui ont volé leurs Bitcoins en les transférant dans leurs portefeuilles cryptographiques. Ainsi, les individus peuvent toujours perdre des Bitcoins s’ils ne font pas preuve de prudence lorsqu’ils les stockent ou les envoient.

Réflexions finales

Le Bitcoin a montré au monde entier qu’il s’agissait d’un système de paiement sûr, efficace et fonctionnel. Il utilise les technologies de blockchain et de cryptographie pour sécuriser mathématiquement les Bitcoins. Cependant, les utilisateurs du Bitcoin ont perdu de l’argent à cause du piratage des bourses de crypto-monnaies et de la compromission des portefeuilles de Bitcoin. Par conséquent, les utilisateurs du Bitcoin doivent faire preuve de prudence pour éviter de perdre des Bitcoins aux mains de criminels lorsqu’ils dépensent ou stockent leurs jetons.