L’ARPCE entame une procédure légale contre Optimum Télécom Algérie « Djezzy »

Dans un communiqué publié sur son site officiel, l’ARPCE déclare entamer une procédure légale à l’encontre de l’opérateur téléphonique Optimum Télécom Algérie connu sous l’appellation commerciale de « Djezz ».

La raison de cette action est due, selon le même communiqué, au récent lancement de l’opérateur d’un service non conforme à la législation en vigueur.

Il s’agit en l’occurrence du partenariat signé il y a environ une semaine avec la plateforme Tidjara Market, et d’après lequel cette dernière se chargerait de la livraison à domicile pour ses clients du service « Flexy » ainsi que des cartes SIMs, ce qui est problématique pour l’ARPCE.

Le service en question vient d’ailleurs d’être retiré du site officiel de l’opérateur, une heure après la publication du communiqué sur le compte de l’ARPCE sur les réseaux sociaux.

Même s’il existe moult raisons à cette décision, cela ne ferait que mettre un obstacle de plus à l’e-commerce en Algérie, qui peine déjà à se relever à cause du manque de la généralisation du e-paiement, et la qualité assez moyenne de la connexion internet dans le pays.

