L’ANPT lance le Programme d’Incubation Virtuel (VIP)

Dans le but d’accompagné les startups dans les secteurs technologiques et numériques ainsi que les porteurs de projets innovants, l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT), lance un appel à projet dans le cadre du lancement de la second édition de son “Programme d’Incubation Virtuel” (VIP).

Le programme d’accompagnement ‘VIP’ permettra aux futurs entrepreneurs innovateurs, quel que soit leur emplacement géographique dans le pays, de bénéficier d’ateliers et de formations en ligne, d’événements en ligne, ainsi que des séances d’accompagnement, coaching et networking virtuels, encadrés par des experts nationaux et internationaux.

Le programme ‘VIP’ s’appuie sur une panoplie de plateformes numériques développées par l’ANPT, tel que ANPT Meet pour les rencontres en ligne, et ANPT Learn pour le e-learning et le e-training, avec sa bibliothèque numérique et ses formations en mode MOOC. Le programme ‘VIP’ est 100% en ligne, à commencer par l’inscription sur anpt.dz, en passant par la sélection des participants et leur accompagnement.