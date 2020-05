Lancement du Realme 6s : Les 90Hz les moins chers du marché

Le nouveau Realme 6S, version allégée du Realme 6, vient d’être lancé de manière officielle dans plusieurs marchés mondiaux (Global version). Si ce modèle en particulier fait autant parler de lui, c’est pour la simple raison qu’il offre le meilleur rapport performances/prix du marché à l’heure actuelle.

En effet, le Realme 6s propose un écran grand FHD+ de 6.5’’, très fluide au taux de rafraichissement de 90Hz quoi que IPS-LCD. Un ajout très intéressant quand on sait que le téléphone embarque le très puissant processeur MediaTek G90T, le même que sur le Redmi Note 8 Pro.

Seul regret qu’on a par rapport à ce téléphone, c’est qu’il ne soit proposé qu’en seule version à 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne de stockage, mais à 200 euros (moins de 40.000 DA), ce téléphone sera sans doute l’un des plus demandés en Algérie dès le retour à l’importation officieuse (caba).

Même côté photographie, le Realme 6s n’en propose pas moins que l’excellent capteur ISOCELL GW1 de 48MP comme capteur principal, tout en incluant un capteur à ultra-grand-angle (119°), un capteur en noir & blanc pour l’effet bokeh et un insignifiant capteur de 4MP pour le mode macro.

Le capteur principal, lui, propose un mode ‘Super Nightscape 2.0’ censé aider à la prise de photos nocturnes ainsi qu’un mode ralenti pour les vidéos à 120 images par seconde.

Quant à l’autonomie, le téléphone propose une batterie très respectable de 4.300 mAh qui prend en charge la recharge rapide à 30W, soit de 0 à 70% en 30min et assez capable de tenir la journée avec une utilisation raisonnable.