Lancement de la MIUI 12.5 qui sera déployée sur plusieurs modèles Xiaomi, Redmi et Poco

Lors de l’événement de lancement officiel de son nouveau Xiaomi Mi 11, le constructeur chinois Xiaomi a aussi dévoilé la dernière mise à jour de son interface utilisateur : la MIUI 12.5.

Basée sur Android, la MIUI 12.5 se trouve à chevet entre la 12 que quasiment tous les modèles compatibles ont reçue, et la 13 qui n’a pas encore été dévoilée. Elle vient ainsi avec plusieurs améliorations de taille, surtout en ce qui concerne l’ergonomie et la sécurité.

On y retrouve, entre autres, une nouvelle fonctionnalité loin d’être inédite mystérieusement dénommée : MIUI+. Il s’agit dans les faits d’une copie de Samsung DeX, qui permet de relier le smartphone à un écran, et de l’utiliser comme un ordinateur de bureau avec une interface utilisateur optimisée pour les écrans larges.

Essai de la fonctionnalité MIUI+

On parle aussi d’une MIUI 12.5 qui serait beaucoup plus rapide que ses concurrentes actuelles, mais on ne sait toujours pas si c’est dû à de l’optimisation logicielle ou aux performances surréalistes du tout nouveau Qualcomm SD888 qui fait tourner le Xiaomi Mi 11.

Quant aux modèles compatibles, on parle d’une large gamme de smartphones allant des Xiaomi Mi 10, aux Redmi K30 (Mi9T) et même au Redmi Note 7 !