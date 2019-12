Selon de nombreux médias turcs et algériens, le parlement turc vient de passer une note d’exemption supprimant l’obligation d’avoir un e-visa touristique. La nouvelle loi concerne deux catégories de personnes établies selon l’âge de ces dernières.

Ainsi, les Algériens âgés de moins de 15 ans ou de plus de 65 n’auront plus à effectuer une demande d’e-VISA touristique B1 en ligne. Ils pourront ainsi se rendre sur le territoire turc et y séjourner jusqu’à 90 jours chaque 180 jours.

De ce fait, seuls les Algériens âgés d’entre 15 et 18 ans non révolus, et 35 et 65 ans sont désormais obligés d’avoir un e-VISA B1. Quand à la catégorie des 18-35 ans, ils devront se présenter physiquement à l’un des deux centres Gateway présents en Algérie, dans les villes d’Alger et d’Oran.

Pour rappel, la Turquie avait supprimé en Aout dernier le e-VISA du type C1 qui permettait de se rendre en Turquie pour les Algériens âgés de 18 à 35 ans, les obligeant ainsi à formuler une demande de visa touristique de manière similaire aux états Schengen.