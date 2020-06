la TNT sans internet arrive sur les démos icone 4K

Le constructeur coréen de récepteurs satellites « icone » vient de proposer aux utilisateurs de ses démodulateurs 4k une nouvelle mise à jour de taille qui apporte beaucoup de nouvelles fonctionnalités.

L’ajout le plus notable déployé est sans doute le plugin « TNT » qui permet de décrypter les chaines TNT françaises sur Astra 19.2E et Eutelsat 5.0W et bientôt sur Hotbird 13E, et ce sans connexion internet. Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que la marque Starsat vient de proposer la même fonctionnalité dans une récente mise à jour.

Installation du plugin

Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, il suffit de télécharger le plugin TNT via le menu Addon Linker, et ce comme suit :

Aller sur le menu Addon Linker Appuyer longuement avec le bouton bleu de la télécommande quand la barre est sur TNT [20.06.17] Appuyer le bouton rouge pour commencer le téléchargement A la fin du téléchargement, appuyer sur le bouton bleu pour l’installer

Les modèles compatibles

Le nouveau firmware, portant le numéro v1.9.44 et IPTV v2.0.0 est obligatoire, le démo vous demandera automatiquement de l’installer si connecté à internet. Quant aux modèles concernés, il s’agit, comme cité précédemment, des modèles 4K qui sont :

icone IRON icone IRON Plus icone IRON Pro icone Wegoo icone ICE